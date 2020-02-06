MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın kurtarılamadı
GeriGündem Evindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın kurtarılamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 13:10,Son Güncelleme:/

Evindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın kurtarılamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın kurtarılamadı

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Fadimana Konar (92), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ortaköy'e bağlı Harmandalı köyündeki Fadimana Konar'ın yalnız yaşadığı evde, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören komşular, eve girip, Konar'ı kurtarırken, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, Konar da Ağaçören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen Fadimana Konar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Evdeki yangın ise itfaiyecilerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle