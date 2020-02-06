Evindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın kurtarılamadı

Ortaköy'e bağlı Harmandalı köyündeki Fadimana Konar'ın yalnız yaşadığı evde, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören komşular, eve girip, Konar'ı kurtarırken, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, Konar da Ağaçören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen Fadimana Konar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Evdeki yangın ise itfaiyecilerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.