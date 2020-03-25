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AA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 15:19,Son Güncelleme:/

Evindeki gizli bölümde saklanıyordu! 20 yıl sonra yakalandı

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Evindeki gizli bölümde saklanıyordu! 20 yıl sonra yakalandı
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Muş'ta 2000 yılında "Hizbullah silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, evinde saklandığı gizli bölümde yakalandı.

Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Hizbullah silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y.'nin merkeze bağlı Yukarıyongalı köyünde olduğu bilgisini edindi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, evindeki gizli bölümde yakalanan Y.Y, gözaltına alındı. Hakkındaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Y.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Y.Y'nin, 20 yıldır güvenlik güçlerine yakalanmamak için yazın ahırda, kışın da evinde yaptığı gizli bölümde saklandığı anlaşıldı.

Y.Y'nin, köye gelen ekiplerden aşağı kısmdaki yakınlarından haber alarak bugüne kadar kaçabildiği ortaya çıktı.

20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı
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