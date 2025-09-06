×
HABERLERGündem Haberleri

Evinde yaralı bulunan Emine Kolay, hayatını kaybetti! Eşi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

Evinde yaralı bulunan Emine Kolay, hayatını kaybetti Eşi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 13:23

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde evde bıçakla yaralanan Emine Kolay (25) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eve geldiğinde eşini mutfakta bıçağın üzerine düşmüş halde bulunduğunu öne süren Y.K. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K.’nin, eve geldiğinde eşi Emine Kolay'ı mutfakta bıçakla yaralanmış halde bulduğu ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı 1 çocuk annesi Kolay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Emine Kolay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri Y.K.'yi gözaltına aldı.

Y.K. ifadesinde 2 yıllık evli olduklarını, eşinin sara hastası olduğunu ve zaman zaman baygınlık geçirdiğini, eve geldiğinde de mutfakta bıçağın üzerine düşmüş halde bulduğunu öne sürdü. Y.K.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

#Malatya#Akçadağ#Emine Kolay

