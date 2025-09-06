Evinde yaralı bulunan Emine Kolay, hayatını kaybetti! Eşi gözaltına alındı

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K.’nin, eve geldiğinde eşi Emine Kolay'ı mutfakta bıçakla yaralanmış halde bulduğu ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı 1 çocuk annesi Kolay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Emine Kolay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri Y.K.'yi gözaltına aldı.

Y.K. ifadesinde 2 yıllık evli olduklarını, eşinin sara hastası olduğunu ve zaman zaman baygınlık geçirdiğini, eve geldiğinde de mutfakta bıçağın üzerine düşmüş halde bulduğunu öne sürdü. Y.K.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.