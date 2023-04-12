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Evinde yangın çıkan kadın polis memuru, gözyaşlarını tutamadı

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#Antalya#Serik#Yangın
Evinde yangın çıkan kadın polis memuru, gözyaşlarını tutamadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 17:26

Antalya'nın Serik ilçesinde bir dairede çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa dökerken, ev sahibi genç kadın polis memuru gözyaşlarını tutamadı. Genç kadını meslektaşları sakinleştirdi.

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Yangın, saat 16.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de bir apartmanın 5. katındaki bir evin mutfak bölümünde çıktı. Yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere büyümeden müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.

Evinde yangın çıkan kadın polis memuru, gözyaşlarını tutamadı

Yangın kısa süreli paniğe neden olurken, ev sahibi kadın polis, olay sonrası gözyaşı döktü. Genç polisi meslektaşları teselli etti. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Müdür Cengiz Usta da olay yerine gelip inceleme yaparak, personeline geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Evinde yangın çıkan kadın polis memuru, gözyaşlarını tutamadı


Edinilen bilgiye göre, yangının bulaşık makinesinden çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Evinde yangın çıkan kadın polis memuru, gözyaşlarını tutamadı

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#Antalya#Serik#Yangın

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