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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 12:49,Son Güncelleme:/

Evinde yakaladı! Polise teslim etti

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Evinde yakaladı! Polise teslim etti
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KAYSERİ'de, Aslıhan D. (19) hırsızlık için girdiği konutta Suriyeli ev sahibi tarafından yakalanarak, polise teslim edildi, arkadaşı E.D. ise kaçtı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde 3 katlı binanın üst katında oturan Suriyeli M.A, evine hırsızlık için giren iki kişiyi fark etti. M.A., Aslıhan D.'yi yıkalarken, E.D. ise kaçtı. M.A, haber vermesi üzerine gelen polis ekiplerine şüpheliyi teslim etti. Aslıhan D, karakola götürülürken, E.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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