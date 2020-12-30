Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri alarma geçirdi

Mehmet Paşa Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayan L.Ö.'ye ulaşamayan iş arkadaşları, polisten yardım istedi. Saat 13.30 sıralarında adrese giden ekipler, zilini çaldıkları kapı açılmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin içeri girmek için hazırlık yaptığı sırada L.Ö., kapıyı açtı. Uyuyakaldığını ifade eden L.Ö., sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.