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Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 17:19 | Son Güncelleme:

Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri alarma geçirdi

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Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri alarma geçirdi
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SİVAS'ta iş arkadaşlarının telefonla ulaşamadığı L.Ö.(26) adlı kadın, ekipleri harekete geçirdi. İtfaiyenin eve girmeye hazırlandığı sırada kapıyı açan L.Ö. uyuyakaldığını söyledi.

Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri alarma geçirdi
Mehmet Paşa Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayan L.Ö.'ye ulaşamayan iş arkadaşları, polisten yardım istedi. Saat 13.30 sıralarında adrese giden ekipler, zilini çaldıkları kapı açılmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin içeri girmek için hazırlık yaptığı sırada L.Ö., kapıyı açtı. Uyuyakaldığını ifade eden L.Ö., sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri alarma geçirdi

 

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