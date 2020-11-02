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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 15:29 | Son Güncelleme:

Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde bir eve yapılan baskında uyuşturucuyla yakalanan F.V., tutuklandı.

Mezitli ilçesinde bir evde uyuşturucu madde olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen adrese baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, alüminyum folyoya sarılı halde satışa hazır 20 fişek metamfetamin, 154 uyuşturucu hap, 44 uyuşturucu kapsül, 250 gram kubar esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 590 TL para ele geçirildi. Kimlik sorgulamasında hakkında 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen F.V., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen F.V., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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