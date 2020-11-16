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Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 14:06 | Son Güncelleme:

Evinde uyuşturucu ve kaçak tütün ile yakalanan kişi tutuklandı

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Evinde uyuşturucu ve kaçak tütün ile yakalanan kişi tutuklandı
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AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin evine düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve kaçak tütün ile yakalanan O.Ö., tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişinin Hisar Mahallesi'ndeki evine dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 52 kök Hint keneviri, 20 kilo 100 gram kıyılmış kaçak tütün, 22,85 gram esrar, 1 dijital hassas terazi, 2 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 600 boş makaron, 6 bin 600 içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. O.Ö. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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