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Evinde uyuşturucu ve kaçak içkilerle yakalanınca gözaltına alındı

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#Muğla#Bodrum#Uyuşturucu
Evinde uyuşturucu ve kaçak içkilerle yakalanınca gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 14:10

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 13 tüfek ve bir bölümü bandrolsüz 102 şişe içki ile evinde yakalanan E.Ö. gözaltına alındı.

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Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla E.Ö.'nün uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 22.00'de E.Ö.'nün Torba Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada bir miktar Hint keneviri ve tohumu ile kubar esrar, 7 antika dolma av tüfeği, ruhsatsız olan 3'ü 12 kalibre, 1'i 16 kalibre 4 av tüfeği, 1 adet 30 kalibre M1 piyade tüfeği, 1 havalı tüfek, 102 şişe çeşitli marka ve ağırlıkta bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Evinde uyuşturucu ve kaçak içkilerle yakalanınca gözaltına alındı

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#Muğla#Bodrum#Uyuşturucu

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