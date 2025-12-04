Evinde uyuşturucu satarken yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

Haberin Devamı

Alipaşa Mahallesi'nde bir apartman dairesine gün boyunca çok sayıda kişinin kısa süreli giriş-çıkış yaptığını gören mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

46 POŞAET BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Daire bir süre polis ekiplerince takibe alınırken, daha sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince baskın yapıldı. Aramada; portmantoda asılı bir montun cebinde satışa hazır vaziyette toplam 46 poşet bonzai (sentetik kannabinoid) ele geçirildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Evde yakalanan yabancı uyrkulu Abbas Mouse Dogodji, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün geçirerek ifadesi alınan Dogodji, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.