×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Evinde uyuşturucu satarken yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Kütahya#Abbas Mouse Dogodji#Uyuşturucu
Evinde uyuşturucu satarken yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 10:59

Kütahya'da ihbar sonrası bir eve yapılan baskında satışa hazır 46 poşet bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan yabancı uyrkulu Abbas Mouse Dogodji tutuklandı.

Haberin Devamı

Alipaşa Mahallesi'nde bir apartman dairesine gün boyunca çok sayıda kişinin kısa süreli giriş-çıkış yaptığını gören mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

46 POŞAET BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Daire bir süre polis ekiplerince takibe alınırken, daha sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince baskın yapıldı. Aramada; portmantoda asılı bir montun cebinde satışa hazır vaziyette toplam 46 poşet bonzai (sentetik kannabinoid) ele geçirildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Evde yakalanan yabancı uyrkulu Abbas Mouse Dogodji, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün geçirerek ifadesi alınan Dogodji, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kütahya#Abbas Mouse Dogodji#Uyuşturucu

BAKMADAN GEÇME!