MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
GeriGündem Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 16:43,Son Güncelleme:

Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Abone Olgoogle-news

MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alınan T.A., mahkemece tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli'ye uyuşturucu madde getiren, ticaretini ve satışını yapan sokak satıcılarına yönelik, geçen 5 Haziran'da, geniş çaplı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında şüpheli T.A.'nın evine yapılan baskında, 13.17 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 2 gram esrar, 1 gram bonzai, 2 adet esrar içmekte kullanılan aparat, uyuşturucu maddeleri sararak satmak için kullanıldığı belirlenen folyo ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle