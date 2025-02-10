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Evinde temizlik yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti

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#Kocaeli#Kimyasal Zehirlenme#Tuz Ruhu
Evinde temizlik yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 16:01

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evde temizlik yaparken fenalaşan 46 yaşındaki Yener Uzun, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yener Uzun'un temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde duruluyor.

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Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli olduktan sonra bir firmanın temizlik malzemeleri bölümünde çalışan Yener Uzun, kendi evinde temizlik yaparken fenalaştı. Uzun'un fenalaştığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Yener Uzun, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Uzun, burada kurtarılamadı. Uzun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Uzun'un temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kocaeli#Kimyasal Zehirlenme#Tuz Ruhu

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