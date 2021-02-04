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Gündem
Gökhan ÖZHAN/ MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Evinde tadilat yaparken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

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Evinde tadilat yaparken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi
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BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evinde tadilat yapan İbrahim Topuz (50), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Evinde tadilat yaparken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi
Olay, dün, Orta Mahalle, Eski Bursa Caddesi’ndeki 2 katlı bir evde yaşandı. Evin terasında tadilat yapan İbrahim Topuz, metal profilleri, ip bağlayarak terasa çıkarmak istedi. Topuz, bu sırada evin yanında bulunan yüksek volt elektrik tellerine profilin çarpması sonucu akıma kapıldı.Topuz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası Topuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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