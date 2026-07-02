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Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunmuştu! Katil zanlısı bina görevlisi çıktı

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#Gaziantep#İslahiye#Saniye Yaşar
Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunmuştu Katil zanlısı bina görevlisi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 10:55

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 61 yaşındaki Saniye Yaşar'ı, kızı evinde başından tabancayla vurulmuş halde yaralı bulmuştu. Hastaneye kaldırılan Yaşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti. Saniye Yaşar'ı apartmanın temizlik görevlisi Ömer M.'nin (24) öldürdüğü ortaya çıktı.

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Olay, 17 Haziran'da Atatürk Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Annesi Saniye Yaşar’a telefonla ulaşamayan kızı, eve gitti. İçeriye giren kızı, salonda annesi Yaşar’ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis önlem alırken sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Saniye Yaşar, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan 2 çocuk annesi Yaşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı evde yapılan incelemede başından tek kurşunla vurulduğu anlaşılan Saniye Yaşar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunmuştu Katil zanlısı bina görevlisi çıktı

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GÜVENLİK KAMERALARINDAN YAKALANDI

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İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler evredeki güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarından apartmanın temizlik görevlisi olarak çalışan Ömer M.’yi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Gaziantep#İslahiye#Saniye Yaşar

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