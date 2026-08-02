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Evinde rahatsızlanan polis memuru kurtarılamadı

Güncelleme Tarihi:

#Serkan Duru#Vefat#Kayseri
Evinde rahatsızlanan polis memuru kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 09:20

Kayseri’de evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan polis memuru Serkan Duru, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru Serkan Duru, 01.08.2026 tarihinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden meslektaşımız için 02.08.2026 tarihinde saat 10.30'da İl Emniyet Müdürlüğümüzde uğurlama töreni yapılacaktır. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Evinde rahatsızlanan polis memuru kurtarılamadı

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#Serkan Duru#Vefat#Kayseri

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