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Evinde otururken üzerine tavan çöktü!

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Ev Kazası#Moloz Çökmesi
Evinde otururken üzerine tavan çöktü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 07:37

Kayseri’de bir apartman dairesinde oturan F.Ö. (75), tavandan kopan moloz yığını altında kalarak yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Kışla Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. 3’üncü katta oturan F.Ö.’nün üzerine, henüz bilinmeyen nedenle tavandan kopan moloz yığını düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.Ö., ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden F.Ö.’nün görme kaybı yaşadığı ve burnunda kırık olduğu saptandı.

Evinde otururken üzerine tavan çöktü

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Ev Kazası#Moloz Çökmesi

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