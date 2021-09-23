Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronavirüsü atlatanlarda yeni alerjik reaksiyonlarKoronavirüsü atlatanlarda yeni alerjik reaksiyonlar#KORONAVİRÜS
Son dakika: Çaykur Rizespordan Okan Buruk açıklamasıSon dakika: Çaykur Rizespor'dan Okan Buruk açıklaması#Okan Buruk
Son Dakika: Fenerbahçeden gönderilen Micheal Frey ve Mbwana Samatta Royal Antwerpte şov yapıyorSon Dakika: Fenerbahçe'den gönderilen Micheal Frey ve Mbwana Samatta Royal Antwerp'te şov yapıyor!#Fenerbahçe
Çinli muhbirden akılalmaz iddialar Koronanın ortaya ilk çıktığı yeri ve tarihi açıkladıÇinli muhbirden akılalmaz iddialar! Koronanın ortaya ilk çıktığı yeri ve tarihi açıkladı #Koronavirüs
UNESCOnun listesine giren Işık Hadisesi 5 dakika sürdüUNESCO'nun listesine giren 'Işık Hadisesi' 5 dakika sürdü#Siirt
Son dakika... İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı D-100 karayolu kapandıSon dakika... İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı! D-100 karayolu kapandı#İstanbul
Müzisyen Jehan Barburun annesi vefat ettiMüzisyen Jehan Barbur'un annesi vefat etti#Jehan Barbur
Bakan Yanık: 2.3 milyar lira nakdi yardım yapıldıBakan Yanık: 2.3 milyar lira nakdi yardım yapıldı#Derya Yanık
Çamlıca Kulesi, yayıncılık hayatında bir yılı geride bıraktıÇamlıca Kulesi, yayıncılık hayatında bir yılı geride bıraktı#Çamlıca Kulesi
“Ece Üner İle Susma” da duygusal anlar“Ece Üner İle Susma” da duygusal anlar #Ece Üner İle Susma
HABERLERGündem Haberleri

Evinde ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı: İtiraf etti

#Adana#Cinayet#Pompalı Tüfek
Evinde ölü bulunmuştu Korkunç gerçek ortaya çıktı: İtiraf etti

Adana'da 2 gün önce evinde ölü bulunan İsmail İgeç’in (63), kuzeni Gökhan İgeç (39) tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı. İgeç’in, eski eşi S.B.'yi (36) de darbettiği, arandığı için evinde kaldığı İsmail İgeç’i ise çıkan kavgada vurduğu öğrenildi. Boş arsada yakalanan Gökhan İgeç, suçunu itiraf ederken, mahkemece tutuklandı. 

Haberin Devamı

Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)- Gökhan İgeç, iddiaya göre, boşandığı S.B. ile çocuklarına bağırdığı için tartıştı ve eski eşini darbetti. S.B.'nin şikayeti üzerine polis, İgeç'i aramaya başladı. Arandığını öğrenen İgeç, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki evde yalnız yaşayan kuzeni İsmail İgeç'in yanında saklanmaya başladı. Kuzeniyle alkol alan Gökhan İgeç’in, “Seninle aynı soy ismi taşıyamam” diyerek kavga ettiği İsmail İgeç’e, duvarda asılı pompalı tüfeği alıp, ateş ederek kaçtığı öne sürüldü.

KOMŞULARI BAHÇEDE ÖLÜ BULDU

Olayın ardından komşular, 21 Eylül günü saat 09.00 sıralarında, haber alamadıkları için İsmail İgeç’in evine gitti. Bahçe kapısından içeri girince İgeç’in yerde, kanlar içinde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İgeç’in, pompalı tüfekle vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Komşuları, kendisini İsmail İgeç’in yeğeni olarak tanıtan Gökhan İgeç’in 1 haftadır yanında kaldığını söyledi. Olaydan 1 gün önce akşam saatlerinde birkaç el silah sesi duyduklarını ancak İgeç’in sürekli havaya ateş açmasından dolayı şüphelenmediklerini belirten komşuları, Gökhan İgeç’in aynı saatlerde evden ayrıldığını gördüklerini iddia etti.

Evinde ölü bulunmuştu Korkunç gerçek ortaya çıktı: İtiraf etti



BOŞ ARSADA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gökhan İgeç’in yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, İgeç’i Şehit Duran Mahallesi’nde boş arsada yakaladı. Emniyete götürülen İgeç, alkol alırken taştığı kuzenini öldürdüğünü itiraf etti ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Gökhan İgeç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Cinayet#Pompalı Tüfek