Evinde ölü bulundu... Darp izlerine rastlanınca ekipler harekete geçti

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Eflani ilçesi Bostancı köyünde meydana geldi. Fatma Metin'den haber alamadığını söyleyen üvey oğlu E.M., köylülerle birlikte eve girdi. Kadın, evde kanlar içerisinde hareketsiz halde bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Fatma Metin'in öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede, Metin’in vücudunda darp izlerine rastladı. Evdeki masanın da kırıldığı belirlenince ölümü şüpheli bulan ekipler, soruşturma başlattı.

Fatma Metin'in üvey oğlu E.M. ve akrabaları Y.A. gözaltına alındı. Metin'in cenazesi ise otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.