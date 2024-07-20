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Evinde ölü bulundu... Darp izlerine rastlanınca ekipler harekete geçti

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#Fatma Metin#Karabük#Darp
Evinde ölü bulundu... Darp izlerine rastlanınca ekipler harekete geçti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 15:42

Karabük'te evinde cesedi bulunan Fatma Metin'in (88) vücudundaki darp izleri nedeniyle ölümü şüpheli bulan jandarma ekipleri, üvey oğlu E.M. ve akrabası Y.A.'yı gözaltına aldı.

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Eflani ilçesi Bostancı köyünde meydana geldi. Fatma Metin'den haber alamadığını söyleyen üvey oğlu E.M., köylülerle birlikte eve girdi. Kadın, evde kanlar içerisinde hareketsiz halde bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Fatma Metin'in öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede, Metin’in vücudunda darp izlerine rastladı. Evdeki masanın da kırıldığı belirlenince ölümü şüpheli bulan ekipler, soruşturma başlattı.

Fatma Metin'in üvey oğlu E.M. ve akrabaları Y.A. gözaltına alındı. Metin'in cenazesi ise otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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#Fatma Metin#Karabük#Darp

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