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Evinde ölü bulunan emekli aşçının cinayet şüphelisi, oğlu çıktı

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#Bursa#Gülhanettin Çelik#Ankara
Evinde ölü bulunan emekli aşçının cinayet şüphelisi, oğlu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 11:47

Bursa'da evinde bıçaklanarak öldürülen emekli aşçı Gülhanettin Çelik’in (59) oğlu E.Ç., gittiği Ankara’da cinayet şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli aşçı Gülhanettin Çelik'ten uzun süre haber alamayan yakınları evine geldi. Çelik kapıyı açmayınca, yakınları durumu polise bildirdi.

Evinde ölü bulunan emekli aşçının cinayet şüphelisi, oğlu çıktı

İhbar üzerine eve gelen ekipler, savcılıktan alınan iznin ardından kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde Gülhanettin Çelik'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Çelik'in bir gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Gülhanettin Çelik'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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Evinde ölü bulunan emekli aşçının cinayet şüphelisi, oğlu çıktı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Gülhanettin Çelik’in oğlu E.Ç. olduğunu saptadı. Otobüsle Ankara'ya gittiği tespit edilen E.Ç., yakalanıp, gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi. E.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

Evinde ölü bulunan emekli aşçının cinayet şüphelisi, oğlu çıktı

 

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#Bursa#Gülhanettin Çelik#Ankara

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