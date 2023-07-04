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Evinde ölü bulunan Çilem Büşra Yılmaz'ın sevgilisine 4 yıl 6 ay hapis talebi

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#İstanbul#Ataşehir#Çilem Büşra Yılmaz
Evinde ölü bulunan Çilem Büşra Yılmazın sevgilisine 4 yıl 6 ay hapis talebi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 12:17

İstanbul Ataşehir'de sevgilisiyle tartıştıktan sonra yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Çilem Büşra Yılmaz'ın, (32) ölümünden önce kolunu kıran ve şikayetçi olduğu erkek arkadaşı Serkan Öztürk (26) hakkında soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Serkan Öztürk'ün "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çilem Büşra Yılmaz ile şüpheli Serkan Öztürk'ün sevgili oldukları anlatıldı. 5 Haziran 2023 tarihinde çift arasında sözlü tartışma yaşandığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve olayda şüphelinin eli ile vurmak suretiyle Çilem'i kolunu kırdığı kaydedildi. Yaşanan olayın ardından Çilem Büşra Yılmaz şikâyetçi oldu ve şüpheli Serkan Öztürk hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Şüpheli Serkan Öztürk ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Çilem Büşra Öztürk'ün intihar etmeden 2 gün önce kolunu kıran şüpheli Serkan Öztürk hakkında "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Öte yandan Serkan Öztürk hakkında Çilem Büşra Yılmaz'ı intihara yönlendirme suçlamasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

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#İstanbul#Ataşehir#Çilem Büşra Yılmaz

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