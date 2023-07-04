Evinde ölü bulunan Çilem Büşra Yılmaz'ın sevgilisine 4 yıl 6 ay hapis talebi

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çilem Büşra Yılmaz ile şüpheli Serkan Öztürk'ün sevgili oldukları anlatıldı. 5 Haziran 2023 tarihinde çift arasında sözlü tartışma yaşandığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve olayda şüphelinin eli ile vurmak suretiyle Çilem'i kolunu kırdığı kaydedildi. Yaşanan olayın ardından Çilem Büşra Yılmaz şikâyetçi oldu ve şüpheli Serkan Öztürk hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Şüpheli Serkan Öztürk ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Çilem Büşra Öztürk'ün intihar etmeden 2 gün önce kolunu kıran şüpheli Serkan Öztürk hakkında "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Öte yandan Serkan Öztürk hakkında Çilem Büşra Yılmaz'ı intihara yönlendirme suçlamasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

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