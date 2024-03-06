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Evinde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi! İfadesi 'pes' dedirtti: Ağrılarıma iyi geldiği için kullanıyorum

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#Muğla#Hint Keneviri#Narkotik
Evinde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi İfadesi pes dedirtti: Ağrılarıma iyi geldiği için kullanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 13:38

Muğla'da bir eve yapılan baskında 18 kilo 355 gram skunk, 151 kök Hint keneviri ve bir miktar kokain ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan Ferdi Güray Başer, ifadesinde, ağrılarına iyi geldiği için yetiştirdiği uyuşturucuyu kullandığını, satmadığını öne sürdü.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris'te Ferdi Güray Başer'in piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün sabah saatlerinde şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Evinde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi İfadesi pes dedirtti: Ağrılarıma iyi geldiği için kullanıyorum

Narkotik köpeği 'Azot' ile evde yapılan aramada 18 kilo 355 gram skunk, 151 kök Hint keneviri, bir miktar kokain ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan Başer, işlemlerinin ardından tutuklandı. Başer, jandarmadaki ifadesinde, ağrılarına iyi geldiği için yetiştirdiği uyuşturucuyu kullandığını, ticaret yapmadığını söyledi.(DHA)

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#Muğla#Hint Keneviri#Narkotik

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