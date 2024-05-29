×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Evinde kanlar içinde bulunan genç hayatını kaybetti... 16 yaşındaki sevgilisinden itiraf: Olayı böyle anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Diyarbakır#Muhammed Varoğlu
Evinde kanlar içinde bulunan genç hayatını kaybetti... 16 yaşındaki sevgilisinden itiraf: Olayı böyle anlattı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 11:01

Diyarbakır’da 3 gün önce ağabeyinin evde tabanca ile vurulmuş halde bulduğu Muhammed Varoğlu (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası polise teslim olan 16 yaşındaki M.A. ise tutuklandı. M.A., pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, Varoğlu ile 3 hafta önce sosyal medyada tanışarak sevgili olduklarını ve olay günü de aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Olay, 26 Mayıs akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’ndeki 8 katlı apartmanın 7’nci katında meydana geldi. Eve gelen R.V., kardeşi Muhammed Varoğlu’nu başından ve kolundan tabanca ile vurulmuş halde buldu.

Evinde kanlar içinde bulunan genç hayatını kaybetti... 16 yaşındaki sevgilisinden itiraf: Olayı böyle anlattı

R.V.’nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Varoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Evde inceleme yapan polis, boş kovan bulurken, polis merkezine giden M.A. adlı kız, Varoğlu’nu tabanca ile vurduğunu söyledi. Gözaltına alınan M.A., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Muhammed Varoğlu tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Varoğlu’nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Haberin Devamı

Evinde kanlar içinde bulunan genç hayatını kaybetti... 16 yaşındaki sevgilisinden itiraf: Olayı böyle anlattı

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.A., Varoğlu ile 3 hafta önce sosyal medyada tanıştıklarını ve bir süre sonra sevgili olduklarını söyledi. Olay gününü anlatan M.A., evde yaşadıkları tartışmanın ardından Varoğlu’na tabancayla vurduğunu ifade etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Evinde kanlar içinde bulunan genç hayatını kaybetti... 16 yaşındaki sevgilisinden itiraf: Olayı böyle anlattı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Diyarbakır#Muhammed Varoğlu

BAKMADAN GEÇME!