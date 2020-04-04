Evinde kal bize gelme

TURİSTİK bölgelerin belediye başkanları video mesaj yayınladı. Videoda en dikkat çeken mesajlardan biri, ilçelerin hastane kapasitesinin olası bir yoğunluğu kaldıramayacağı oldu. Hürriyet o belediye başkanlarıyla konuştu.

BODRUM'A 100 BİN KİŞİ GELDİ

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: “Okulların kapanmasından sonra yazlıkçıların tatil zihniyetiyle geleceklerini düşünüyordum öyle de oldu. Salgın sürecinde 20-25 bin araç giriş yaptı. 70 ila 100 bin kişi Bodrum’a geldi. Yoğun bakım sayımız 17’ydi. İhtiyaç olur yenidoğan, kalp yoğun bakımları da devreye alırsak en fazla 30 yoğun bakım yatağımız olur. Normal yatak kapasitemiz 250 civarında. Solunum cihazına ise sadece 50 hastayı bağlayabiliriz. Bodrum'a bu dönemde gelenlerin çoğu ileri yaştalar. Evlerinde hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bodrum çok risklidir. Günümüzde artık birbirimizi düşünme zamanındayız. Biz enfekte olduysak bile başkasına bulaştırmayalım. Bodrum bir yere kaçmıyor. İki ay sonra havalar ısınacak belki virüs etkisini kaybedecek. Lütfen şimdi evlerinizde oturun ve Bodrum’a gelmeyin.”

YETİŞEMEYİZ

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: “Kentlere giriş çıkışlar noktasında keskin bir kural yok. ‘Evde kalın’ deniyor ama ‘Seyahat etmeyin’ demiyorlar. Yazlıklar dolmaya başladı. Kuşadası’nda bir devlet, bir de özel hastanemiz var. 12 yenidoğan yoğun bakım ünitesi dahil toplam 48 yoğun bakımımız var. 270 civarında da yatak kapasitesine sahibiz. Kuşadası’nda virüsün yayılması halinde sağlık kapasitesi yeterli olmayacak. Daha çok turist gelsin diye çabalayan bir belediye başkanı olarak bu kez ‘Gelmeyin’ diyorum. Sonra bütün kapılarımız açık.”

GİRİŞLER KISITLANSIN

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: “9’u özelde 4’ü devlette 13 yoğun bakım ünitemiz var. Toplam yatak kapasitemiz yaklaşık 150. Hastane kapasiteleri 95 binlik nüfusumuza göre belirleniyor. Yazlıkları olanların bir bölümü geldi. Uyarılarda bulunuyoruz ancak olay anlaşılabilmiş değil. Yetkililerden ısrarla talep ediyoruz, kente girişleri kısıtlayın. Salgın halinde kaos olur. Tüm yurttaşların evinde kalması en önemlisi.”

2 GÜNDÜR ÇEŞME'YE AKIN VAR

Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran: “Özellikle son iki gündür ilçeye gelişlerde ciddi bir yoğunluk var. Bu doğru değil. Herkes evinde kalırsa koronavirüs salgınını daha rahat atlatacağız. Şu an nüfusumuz 43 bin 400, yazın 600 bine çıkıyor. 65 yaş üstü nüfusumuz 5 bin 170. Çeşme Devlet Hastanemizde yoğun bakım ünitesi yok, yatak kapasitesi ise sadece 50. Özel hastane de bulunmuyor. Salgının ilçemizde yayılması durumunda sistemin bununla mücadele etmesi mümkün değil. Lütfen herkes kendini evlerinde izole etsin ve Çeşme’ye bir süre daha gelmesin. Şimdi tedbirli davranalım ki salgın bittiğinde hep birlikte eğlenebilelim.”

DEMRE’DE DE YOĞUN BAKIM YOK

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya: “Gün hesap yapma, para kazanma günü değil. İlçemizi korumak zorundayız. Yazlıkçılar bir süre daha oldukları yerde kalsınlar. Herkesin evinde kalması gerekiyor, Bu çağrıyı sadece kendimiz için değil buraya gelecek, gelen vatandaşlarımız için de yapıyoruz. Bir devlet hastanesi var, 50 yataklı. Hastanede yoğun bakım ünitesi yok. Yaygın bir hastalık durumunda sistem asla kaldırmaz. Hastanemiz yeni binaya taşındı. Bu nedenle eksikleri de fazla. Hatta bu nedenle ateşi olan, öksüren kişileri bile Antalya’ya sevk ediyoruz. Yaşamak istiyorsan evinde kal.”

ANTALYA’DA 14 GÜN KARANTİNA

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek: “Ziyaretçi sayısıyla Antalya Avrupa’da ilk sırada gelir. 2019 yılında 23 milyon 100 bin yabancı ve yerli ziyaretçi geldi. Kendi nüfusumuz ise 2 milyon 511 bin 700. Yani toplamda 25.5 milyon insan Antalya’da bulunuyor. Bu zorlu süreçte herkese evlerinde kalmalarını söylüyoruz. Sokaklar bizi özledi bizler de sokakları. Antalya’ya ve ilçelerine giriş-çıkışlar yasaklandı. Kim gelirse gelsin 14 gün karantinaya alınacak. Kentte toplam yatak kapasitemiz 7 bin 500. Yoğun bakım ünitesi sayımız ise 1440.”