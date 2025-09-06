×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Evinde gördüğü kişiyi öldüren başkomiser, serbest kaldı! Başkomiser: Bıçakla saldırdı, ateş ettim

Güncelleme Tarihi:

#Başkomiser#Cinayet#Serbest Bırakma
Evinde gördüğü kişiyi öldüren başkomiser, serbest kaldı Başkomiser: Bıçakla saldırdı, ateş ettim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 18:35

ELAZIĞ’da evine döndüğünde içeride gördüğü Orhan Ö.’yü tabancayla vurarak öldüren Başkomiser Metin K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Evine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve Orhan Ö.’yü görünce tartışma çıktı. Tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Orhan Ö.’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan Ö. yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Orhan Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Ö.’nün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Gözaltına alınan Başkomiser Metin K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Evinde gördüğü kişiyi öldüren başkomiser, serbest kaldı Başkomiser: Bıçakla saldırdı, ateş ettim

Haberin Devamı

 BAŞKOMİSER: BIÇAKLA SALDIRDI

Elazığ’da evine döndüğünde içeride gördüğü Orhan Ö.’yü tabancayla vurarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkomiser Metin K.’nın ifadesinde, evli ve 4 yaşında 1 çocuğunun olduğunu, Orhan Ö.’yü tanımadığını, evine gittikten sonra karşılaştığı Orhan Ö.’nün kendisine bıçakla saldırdığını, engellemek için ateş açtığını ve kimseye zarar verme amacının olmadığını söylediği öğrenildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başkomiser#Cinayet#Serbest Bırakma

BAKMADAN GEÇME!