Evinde düşen Parkinson hastası, itfaiye tarafından kurtarıldı

Olay, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Uzun süredir Parkinson hastalığı bulunan Bayram Zaglı, 4'üncü kattaki evinde rahatsızlandı. Dengesini yitiren Zaglı, yere düştü. Eşi ve çocukları kent dışında olduğu için evde yalnız olan Zaglı, bağırarak komşularından yardım istedi. Ancak tüm çabalarına rağmen sesini duyuramayan Zaglı, daha sonra sürünerek masa üzerindeki cep telefonuna ulaştı. Zaglı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.

İTFAİYE YANGIN MERDİVENİYLE GİRDİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Bayram Zaglı'nın oturduğu apartmanın önüne gelen itfaiye ekipleri, 4'üncü kattaki evin balkonuna yangın merdiveniyle çıktı. İtfaiye görevlileri ardından eve girip Zaglı'yı düştüğü yerden kaldırırken, olay yerine sağlık görevlileri de ulaştı. Eve giden 112 Acil ekibi, Zaglı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Sandalyeye oturtulan Zaglı, gözyaşı dökerek, ekiplere teşekkür etti. Ekipler bir süre sohbet ettikleri Zaglı'yı sakinleştirip yakınlarına haber verdi.