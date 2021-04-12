MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti
GeriGündem Evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 20:52 | Son Güncelleme:

Evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ercan Dublacı'ya (35) ait evde yangın çıktı. Söndürülen yangın sonrası ev içinde yapılan incelemede Dublacı'nın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Saat 18.00 sularında Güney Mahallesi Eriş Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Alevleri söndürdükten sonra eve giren itfaiye ekipleri, Ercan Dublacı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Dublacı'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi