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Evinde cephanelik çıktı! 'Silahları kim koydu bilmiyorum' dedi

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#Adana#Seyhan#Silah
Evinde cephanelik çıktı Silahları kim koydu bilmiyorum dedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 10:05

Adana'nın Seyhan ilçesinde mühür bozma suçundan aranan Mustafa Y.'nin evine yapılan baskında makineli tüfek, otomatik tüfek ve tabanca çıktı. Mustafa Y.' ifadesinde, "Silahlar benim değil, kim koydu bilmiyorum" dedi.

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce mühür bozma suçundan aranan Mustafa Y.'nin Yeşilyuva Mahallesi 36028 sokakta saklandığı bilgisine ulaştı. 18 Haziran'da iki katlı müstakil eve baskın yapan ekipler Mustafa Y.'yi kıskıvrak gözaltına aldı.

EVDE CEPHANELİK ÇIKTI

Evde yapılan aramada ise makineli tüfek ile 3 şarjörü, tabanca ve 2 şarjörü, otomatik tüfek ile bunlara ait 65 fişek ele geçirildi. Ekipler, Mustafa Y.'nin yanı sıra müstakil evin ikinci kat ikamet sahibi olan Hakan S.'yi de gözaltına aldı.

Mustafa Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde, 'Silahlar benim değil, kim koydu bilmiyorum' dediği öğrenildi.

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#Adana#Seyhan#Silah

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