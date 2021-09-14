Evinde 5 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulundu

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5692 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Çöplerden geri dönüşüm maddesi toplayarak geçimini sağlayan Hilmi Uykar'dan haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmesini istedi. Eve gelip kilitli olmayan kapıyı açan komşuları, Uykar'ın hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen sağlık ekipleri, Uykar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Uykar'ın vücudunda 5 bıçak darbesinin yanı sıra başından da darbe aldığı belirlendi. Uykar'ın cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Uykar'ın evinde bir süre önce de yangın çıktığı belirtildi.





Kardeşinin ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Ayşe Toyoğlu, kimseye zararı olmadığını, kendi halinde yaşadığını belirterek "Sabah yarım saat üst üste aradım. Sanki içime doğdu, komşusuna bir bakmasını söyledim. Daha sonra kötü haberi aldım. Kardeşimden kim ne ister" dedi.

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