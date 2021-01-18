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Gündem
Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Evinde 13 kilogram bonzai ele geçirilen uyuşturucu taciri tutuklandı

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Evinde 13 kilogram bonzai ele geçirilen uyuşturucu taciri tutuklandı
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BURSA’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 13 kilogram bonzai ele geçirilen K.Y., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.Y.’yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda K.Y.’nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda K.Y. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 13 kilogram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen K.Y., mahkemece tutuklandı.

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