Evin penceresinden yardım istedi! Böyle buldular...

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Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Elleri arkadan bağlı kişi, 139 Sokak'taki binanın giriş katındaki evin açık olan penceresinden bağırarak yardım istedi. Bağırma seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evde bir kişinin ellerinin arkadan bağlı olduğunu gördü. Polise, 3 kişi tarafından gasp edildiğini söyleyen kişi, parasının ve cep telefonun gasp edildiğini söyledi. Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen kişinin, açık olan pencereden vatandaşların yardımıyla arkadan bağlı olan elleri çözüldü. Evin anahtarının kaçan kişiler tarafından alındığını öğrenen polis, kapıyı açamayınca olay yerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla açılan kapı sonrasında Pakistan uyruklu kişi, ifadesi alınmak polis merkezine götürüldü.

KAPIYI KENDİSİ AÇMIŞ

Polis merkezinde olayla ilgili bilgi veren Pakistanlı kişi, evde olduğu sırada 3 arkadaşının yanına geldiğini, kısa bir sohbetten sonra cep telefonu ve parasını istediklerini söyledi. Arkadaşlarına direndiğini, aralarında bir arbede yaşandığını, arkadaşları tarafından ellerinin arkadan bağlandığını, cep telefonu ve parasının gasp edildiğini, ardından 3 kişinin kapıyı üzerine kilitledikten sonra kaçtıklarını ifade etti.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.