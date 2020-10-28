MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvin önünden çalınan otomobilini, arkadaşları buldu
GeriGündem Evin önünden çalınan otomobilini, arkadaşları buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 12:53 | Son Güncelleme:

Evin önünden çalınan otomobilini, arkadaşları buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evin önünden çalınan otomobilini, arkadaşları buldu
Abone Olgoogle-news

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, Hüseyin Tunç’un evinin önünden çalınan otomobili, arkadaşları tarafından boş arazide bulundu.

İhsaniye Çiftlik Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’ndeki binada oturan Hüseyin Tunç’a ait 41 AEE 836 plakalı otomobil, iddiaya göre, gece evin önünden çalındı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Tunç, otomobilini göremeyince polise haber verdi. Tunç, arkadaşlarına da aracının çalındığını söyledi. Bunun üzerine çevrede aramaya çıkan Tunç'un arkadaşları, Çelebi Caddesi’nde boş arazide otomobili görünce polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, inceleme başlattı.

Evin önünden çalınan otomobilini, arkadaşları buldu

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle