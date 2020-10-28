Evin önünden çalınan otomobilini, arkadaşları buldu

İhsaniye Çiftlik Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’ndeki binada oturan Hüseyin Tunç’a ait 41 AEE 836 plakalı otomobil, iddiaya göre, gece evin önünden çalındı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Tunç, otomobilini göremeyince polise haber verdi. Tunç, arkadaşlarına da aracının çalındığını söyledi. Bunun üzerine çevrede aramaya çıkan Tunç'un arkadaşları, Çelebi Caddesi’nde boş arazide otomobili görünce polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, inceleme başlattı.