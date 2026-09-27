×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Evin içinde bile şapkayla dolaşıyorum' | Oğuzhan'ın 19 yaşında başlayan kabusu bitmek bilmiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Göz Tansiyonu#Göz Sağlığı
Evin içinde bile şapkayla dolaşıyorum | Oğuzhanın 19 yaşında başlayan kabusu bitmek bilmiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 10:34

19 yaşındayken göz tansiyonu teşhisi konulan Oğuzhan Altay (28), 8 yılda 3 kez ameliyat olmasına rağmen sağlığına kavuşamadı. Sağ gözü kapanma aşamasına gelen genç adam, "Sabah kalktığımda gözlerim kan çanağı oluyor. Güneş ışığına çıkamıyorum, evin içinde bile şapkayla dolaşıyorum." dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Erzurum'da yaşayan Vesile (54) ve Muzaffer Altay (70) çiftinin 6 çocuğundan 5’incisi olan Oğuzhan’a 19 yaşındayken göz tansiyonu teşhisi kondu. Gözündeki rahatsızlık için 8 yılda 3 kez ameliyat olmasına rağmen ağrıları dinmeyen Altay’ın göz tansiyonu 50’lere yükseldi. Damla tedavisinden de sonuç alamayan Altay’ın gözünde daha önce olmayan 7 derece astigmat gelişti. Sağ gözünün görme yetisi yok olma noktasına gelen Altay, 10 günde bir oluşan yaralarla mücadele ediyor. Gözündeki yara ve ağrıların geçmediğini belirten Altay, doktorların daha ileri merkezlerde tedavi tavsiyesini de maddi imkansızlıklar sebebiyle yerine getiremediğini söylüyor.

Evin içinde bile şapkayla dolaşıyorum | Oğuzhanın 19 yaşında başlayan kabusu bitmek bilmiyor

Haberin Devamı

Sürekli tekrarlayan göz yaraları nedeniyle günlük yaşamı olumsuz etkilenen Altay, çoğu zaman yalnızca 4 saat uyuyabildiğini söyledi. Altay, "Sabah kalktığımda gözlerim kan çanağı oluyor. Güneş ışığına çıkamıyorum, evin içinde bile şapkayla dolaşıyorum. Bulanık görüyorum. Gözlerimde iltihap da var. Gözlerimi korumak için jel ve otolog serum uyguluyorum ama çare olmuyor. Bütün tedavileri uyguluyorum ama gözüm yine yara oluyor" diye konuştu.

Evin içinde bile şapkayla dolaşıyorum | Oğuzhanın 19 yaşında başlayan kabusu bitmek bilmiyor

'OTOBÜS KAZASINDA BELİM KIRILDI'

Altay, yaşadıklarını anlatarak, "Çalışamıyorum. Sosyal yaşamım bitti. 8 yıldır dışarı çıkamıyorum. Hiçbir iş yapamıyorum. Arkadaşlarımla da görüşemiyorum. Hayatım hastane yollarında geçiyor. Tedavi için hastaneye gidip gelirken otobüs kazası geçirdim. Belim kırıldı, omurgama platin takıldı" dedi.

Evin içinde bile şapkayla dolaşıyorum | Oğuzhanın 19 yaşında başlayan kabusu bitmek bilmiyor

Ağrıları nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini belirten Altay, bu süreçte hastaneye kaldırıldığını söyledi. Doktorlarının kendisine hem maddi hem de manevi destek olduğunu ancak durumunun ileri değerlendirme gerektirdiğini ifade eden Altay, Ankara veya İstanbul'daki uzman hekimlere ulaşmak için maddi imkanının bulunmadığını dile getirdi. Babasının maaşıyla tedavi ve yol masraflarını karşılamanın mümkün olmadığını söyleyen Altay, "Tek isteğim görmek değil, gözümdeki acının durması. Allah rızası için duyarlı hocalarımız, büyüklerimiz yardımcı olursa minnettar olurum" dedi.

Haberin Devamı

Evin içinde bile şapkayla dolaşıyorum | Oğuzhanın 19 yaşında başlayan kabusu bitmek bilmiyor

'NE YAPACAĞIMI BİLEMİYORUM'

Oğuzhan Altay'ın annesi Vesile Altay ise şunları söyledi:

"Oğlumun durumu çok kötü. Kendine zarar verecek diye biz de onunla birlikte uyumuyoruz. Gözleri çok acıyor. Anne olarak çok üzülüyorum, elimden de bir şey gelmiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ne yapsam çare bulamadım." 

Gözden Kaçmasın11 yıllık cinayet sırrı ayna parçasıyla çözüldü Şüpheli tutuklandı11 yıllık cinayet sırrı ayna parçasıyla çözüldü! Şüpheli tutuklandıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık#Göz Tansiyonu#Göz Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!