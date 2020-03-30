Evin girişini brandayla kapatıp, kahveye çevirdiler

İl Jandarma Komutanlı ekipleri, ilçeye bağlı Emirşah Mahallesi'nde bir evin önünün branda ile kapatıldığı ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler, evin önünün brandayla kapatılarak kahveye dönüştürüldüğünü tespit etti. Burada oyun oynayan 8 kişi ile ev sahibine toplam 9 bin TL idari para cezası uygulandı.