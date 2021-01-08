MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
GeriGündem Evin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2021 - 17:17 | Son Güncelleme:

Evin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolünden çıkan motosikleti bir evin duvarına çarpan Mustafa Öztoprakçı (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Davutlar Mahallesi 7 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Öztoprakçı’nın motosikleti, aşırı hız nedeniyle kontrolünden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Öztoprakçı, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Öztoprakçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle