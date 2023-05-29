Evin duvarına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralandı

Haberin Devamı

Kaza, Mecidiye Mahallesi İki Kuyular Sokak’ta meydana geldi. Mahmut Uzdaş’ın kontrolünü kaybettiği 43 AED 983 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, tek katlı evin duvarına çarpıp, 1 metrelik boşluğa düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmut Uzdaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uzdaş’ın ağır yaralanan eşi Hatice Uzdaş ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahmut Uzdaş’ın cenazesi polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.