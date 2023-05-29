Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Evin duvarına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Kütahya#Elektrikli Bisiklet#Kaza
Evin duvarına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 15:04

Kütahya’da evin duvarına çarpan üç tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü Mahmut Uzdaş (90) hayatını kaybetti, arkasındaki eşi Hatice Uzdaş (70) ise ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Mecidiye Mahallesi İki Kuyular Sokak’ta meydana geldi. Mahmut Uzdaş’ın kontrolünü kaybettiği 43 AED 983 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, tek katlı evin duvarına çarpıp, 1 metrelik boşluğa düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmut Uzdaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uzdaş’ın ağır yaralanan eşi Hatice Uzdaş ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Evin duvarına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralandı

Mahmut Uzdaş’ın cenazesi polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kütahya#Elektrikli Bisiklet#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık