Evin duvarı otomobilin üzerine devrildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 09:19

Niğde'de tarihi bir evin duvarı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Merkez Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi yapıya ait duvarın bir bölümü aniden çöktü. O sırada yol kenarında park halinde bulunan otomobilin üzerine düşen duvar parçaları araçta hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yola saçılan molozlar temizlendi. Yetkililer, benzer risklerin önüne geçilmesi için tarihi ve metruk binalarla ilgili gerekli incelemelerin yapılacağını bildirdi.

