Evin dubleks katını hareme çeviren kocaya 30 milyon TL’lik dava

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İddiaya göre evlendikten sonra ekonomik durumu iyiye giden M.D., bir süre sonra iki çocuğunun annesi A.D.’ye psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Çocukları için kocasının şiddetine katlanan A.D., sürekli olarak, “Sen kadın değilsin” ve “Senin gibi kadın mı olur, şu haline bak” şeklinde eşi tarafından aşağılandı ve ağır hakaretlere maruz kaldı. İddiaya göre M.D. adlı koca, dubleks olan evinin üst katında bulunan odaları kiraya verdi. Kiraya verdiği genç kadınlardan biri M.D.’nin kendisini rahatsız edecek eylemde bulunduğunu A.D.’ye söyleyerek kısa bir süre sonra taşındı.

EŞİ SESLERİNİ DUYMUŞ

Evin üst katındaki odaları iki kadına kiralayan M.D., bunlardan biriyle dışarıda samimi şekilde görüşerek yüklü miktarda alışverişler yaptı. Kadınların isimlerini cep telefonuna erkek ismi olarak kaydeden M.D., onlarla gecenin geç saatlerinde konuşmalar yaptı. A.D.’nin avukatı, “M.D.’nin üst kattaki kiracılarından biriyle ilişkiye girdiğini duyan müvekkil ve çocuğu, şok yaşamıştır. Boşanmada kusurlu olan davalı kocanın 30 milyon lira tazminat ile 30 bin lira nafakaya hükmedilmesini istiyoruz. Ayrıca M.D.’nin malvarlıklarını tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.