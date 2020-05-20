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DARICA (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 20.05.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

Evin bodrumunda uyuşturucu yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurmuş

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Evin bodrumunda uyuşturucu yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurmuş
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KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, evinin bodrumunda uyuşturucu yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kuran N.Y. yakalanırken, 2 kilo 995 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Darıca ilçesinde N.Y.’nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2 kilo 995 gram esrar ele geçilirken, bodrumda uyuşturucu yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurulduğu belirlendi. N.Y., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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