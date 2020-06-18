Evin bodrum katında kaçak kazı; tarihi eserler ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye ilçesinde bir kişinin evinin bodrum katında kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; tarihi eser niteliği taşıyan 7 yüzük, 3 sikke, 1 bakır tas, 3 heykel, 2 bakır ibrik, 141 obje ile 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. Ev sahibi M.S.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, el konulan tarihi eserler ise müze müdürlüğüne teslim edildi.