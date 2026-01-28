Evin balkonundan girerek Sinem'i katletmişti! Katilden acılı aileye 'pes' dedirten mektup... 'Bu isteğimden, dünya tersine dönse vazgeçmem'

Haberin Devamı

Olay, 31 Temmuz 2025'te Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Eren Somun, arka balkondan tırmanıp girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem Somun'u tabancayla vurdu. Bacağından ve sırtından yaralanan Sinem Somun, kanlar içinde yere yığıldı. Kaçan şüpheli, bu sırada olay yerine gelen bekçiye de ateş etti. Mermilerden biri, görevli bekçi E.E.'nin bacağına isabet etti.

GİRESUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Saldırgan motosikletle kaçarken, Sinem Somun ile yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinem Somun kurtarılamadı, ameliyata alınan bekçi tedavisinin ardından taburcu edildi. Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olup, olaydan 10 gün sonra çalıştığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ORMANDA YAKALANDI

Olayın ardından tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kesen şüpheli Ali Eren Somun, motosikletle kaçtığı Sinop'ta, ormanda saklandığı çadırda yakalandı. İfadesinde "Onunla yüz yüze konuşmak istedim, o istemedi. O gece evine gittim. Boşanma davası konusundan tartıştık, kendimi kaybettim, sinirlerime hakim olamadım. Yaptığımın farkına sonradan vardım" diyen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAY GÜNÜ EVE 54 MERMİYLE GİTMİŞ

Tutuklu sanık Ali Eren Somun hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'Zincirleme tehdit', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede; sanığın, olay günü silah ve üzerinde 54 mermi ile eşinden 3 saat önce eve girip, beklemeye başladığı belirtildi.

MERMİLERLE 'SİNEM' YAZMIŞ

Sanığın cep telefonu incelemesinde de olaydan önce mermileri dizerek 'Sinem' yazdığı görsel bulunduğu tespit edildi. Savcılık, iddianamede, sanığın nihai amacının Sinem'i öldürmek olduğunu, sanal medya paylaşımlarının da açıkça ortaya koyduğu öldürme iradesinin, tasarlama, sebat ve koşulsuz karar unsurlarıyla gerçekleştiğine dikkat çekti.

13 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Ali Eren Somun'un, tutuklu bulunduğu Elazığ'daki cezaevinden öldürdüğü Sinem'in dedesi Ali Hayri Topaloğlu'na mektup gönderdiği ortaya çıktı. Mektupta; Ali Eren Somun'un, eşinin cenazesinin defnedildiği Giresun'dan alıp, kendi memleketi olan Trabzon'da toprağa vermek istediğini söylediği öğrenildi.

'KENDİ TOPRAKLARIMA DEFNEDECEĞİM'

2 sayfalık mektupta, "Başınız sağ olsun. Ölüm haberini aldığımda kahroldum. Kendime gelmem çok zaman aldı. Kendime sürekli 'nasıl böyle oldu' soruları soruyorum. Allah bizlere sabır ve dayanma gücü versin. Mahkemede tek bir yalan konuşmayacağım. Suçum neyse cezamı çekmeye razıyım. Ama şunu bilin ki karımı güle oynaya geldiği kendi topraklarıma defnedeceğim. Bunun için yasal yol neyse yapacağım. Mümkün olmasa dahil suç işlemeyi göze alarak, karımı kendi toprağıma defnedeceğim. Bu isteğimden, dünya tersine dönse, gökteki güneş sönse vazgeçmem. Açık görüşüme gelebilirsiniz; Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle hoş çakalın" ifadeleri yer aldı.

ANNEANNE KONUŞTU: BEN TOPRAĞA BAKIP AĞLAYIP EVE GİDİYORUM

Giresun’un Eynesil ilçesinde yaşayan Sinem Topaloğlu’nun anneannesi Gülnaz Topaloğlu, cezaevindeki sanık Ali Eren Somun’dan gelen mektuba ilişkin konuştu. Torununun mezarı başında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Gülnaz Topaloğlu, “Her şeyi bilinçli yaptı. En sonunda da hiçbir şey yapmamış gibi bize cezaevinden mektup gönderdi. Bizi tehdit ediyor. Mezarı oradan kaldırıp, 'Güle oynaya geldiği köye götüreceğim, gökyüzündeki güneş yere değse bunu yapacağım' diyor. Bu ne nasıl iştir? En ağır cezayı almasını istiyorum. Müebbet alsın, ömür boyu şikayetimi asla geri almam. O orada yemek yiyip, su içiyor. Açık görüşü bile var. Ben toprağa bakıp ağlayıp eve gidiyorum” dedi.

"HAPİSTEN KAÇIP GELİR DİYE DE KORKUYORUM"

Gülnaz Topaloğlu, cezaevinde olan Ali Eren Somun’un yazdığı mektupta kendilerini açık görüşe davet ettiğini ifade ederek, “Bunu asla kabul etmiyorum. Hiçbir şey yapmamış gibi ‘Açık görüşüme gelin’ diyor. ‘Eşimin ailesi olduğunuz için açık görüşüme gelebilirsiniz’ diyor. Resmen bizi tehdit ediyor. Bu aileyi yakıp bitmişsin. Psikolojimizi bozmuşsun bir de mektup yazıp tekrar psikolojimizi bozuyor. Mezarı kendi köyüne getirecekmiş. Buradan mezar kaldırmak bir yiğidin harcı değildir. Burası Ören köyü, bu mezar buradan kalkamaz. Bunun için de ayrı ceza almasını istiyorum. Sinem öldükten sonra eşimde Alzheimer hastalığı başladı. Mektubu da eşime yazıp yollamış. Cevap yazmasın diye mektubu elinden aldım, avukata verdim. Çocuğum için ben her şeyi yapmaya hazırım. Hapisten kaçıp gelir diye de korkuyorum. Torunum öldü, benim canım ciğerim yandı” diye konuştu.