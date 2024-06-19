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Evin bahçesinde nesli tükenmek üzere olan peçeli baykuş buldular... 'Gözleri ışıl ışıl bakıyordu'

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#ANTALYA#Serik#Peçeli Baykuş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 14:40

Antalya'nın Serik ilçesinde nesli tükenmekte olan Peçeli baykuş bulan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. İlk görüşte ne olduğunu anlamadıklarını belirten Fatma Kara, “İlk defa gördüğüm bir hayvan, bahçeye kaçtı ve sonra yakaladık. Çok korktum gözleri ışıl ışıl bakıyordu. Bilmediğim için korktum” dedi.

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Olay, Serik ilçesine bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yaşandı. Kara ailesi tarafından evinin bahçesinde Peçeli baykuş yaralı halde bulundu.  Genellikle Afrika ve Amerika kıtasında yaşayan Peçeli baykuş, ülkemizde de nadir bulunan bir kuş türü. Kara ailesi tarafından kanadı yaralı halde bulunan Peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak, tedavi olması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü. İyileşmesinin ardından, tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.

İlk anda ne olduğunu anlamadığı için çok korktuğunu anlatan ev sahibi Fatma Kara, “Evin önünde oturuyordum, bir tıkırtı oldu. Yanımda ki kedi hemen oraya gitti, yılan var zannettim. Ne olduğunu bilmediğimden korktum, hemen oğlumu aradım. İlk defa gördüğüm bir hayvan, bahçeye kaçtı ve sonra yakaladık. Çok korktum gözleri ışıl ışıl bakıyordu” dedi.

Evin bahçesinde nesli tükenmek üzere olan peçeli baykuş buldular... Gözleri ışıl ışıl bakıyordu

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Fatma Kara'nın oğlu Veli Kara ise baykuşu yakalama anlarını aktardı. Kara, “Annem beni bir cisim gördüm diye aradı, odun kütüklerinin içinde bu hayvanı gördüm. Biraz kovaladık sonra yakaladık. Kanadının kırık olduğunu fark ettik. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerini aradık. İlk defa böyle bir hayvan görüyorum. Çok güzel bir hayvan, eşi benzeri olmayan bir şey" şeklinde konuştu.

Evin bahçesinde nesli tükenmek üzere olan peçeli baykuş buldular... Gözleri ışıl ışıl bakıyordu

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü'nde görevli Memur Ali Kasapçopur da, “Bu hayvan Peçeli baykuş. Arkadaşımız bizi aradı, geldik. Baykuşun kanadında sol tarafında bir yara olduğunu tespit ettik, nesli az olan bir hayvan türü. Genellikle Afrika Amerika kıtalarında bulunan bir hayvan, daha önce de bu tür hayvan türü denk gelmişti. Peçeli baykuş türü güzel bir hayvan ama yırtıcı bir kuş. Biz de bu hayvanı Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürdük. Tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakacağız" diye konuştu.

Evin bahçesinde nesli tükenmek üzere olan peçeli baykuş buldular... Gözleri ışıl ışıl bakıyordu

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#ANTALYA#Serik#Peçeli Baykuş

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