Evin bahçesinde kabusu yaşadı! Dere kenarından çıkıp yaşlı adama saldırdı

Artvin’in Şavşat ilçesinde, evinin bahçesinde temizlik yaparken yaban domuzunun saldırısına uğrayan Abdullah Çelik (64) yaralandı. O anları anlatan Çelik, "Bir anda domuz üzerime saldırdı. Bu bölgede ayı ve domuz saldırıları sık yaşanıyor. Daha önce yaralananlar, hayatını kaybedenler oldu" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Karaköy köyünde meydana geldi. Evinin bahçesindeki ağaç dallarını temizleyen Abdullah Çelik, dere kenarından çıkan yaban domuzunun saldırısına uğradı. Saldırıda yere düşen Çelik ağır yaralandı. Yakınları tarafından Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çelik, buradaki ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatan Çelik’in tedavisi sürüyor.

Saldırı sonrası konuşan Abdullah Çelik, “Evimin hemen yanında çalışıyordum, bir anda domuz üzerime saldırdı. Bu bölgede ayı ve domuz saldırıları sık yaşanıyor. Daha önce yaralananlar, hayatını kaybedenler oldu. Artık önlem alınmasını istiyoruz” dedi. (DHA)

