Evin bahçesinde besliyorlardı: Belediye ekiplerinin iğne attığı Kangal cinsi köpek öldü

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Olay, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7057’nci Sokak’ta meydana geldi. Belediye ekipleri, Havva Peker’e ait evin bahçesinde yaşayan Kangal cinsi köpeğe uyuşturucu iğne attı. Ancak bir süre sonra köpek, can çekişip öldü. Aile, polise şikayetçi oldu.

Köpeğin sahibi Sema Peker, “Bize haber bile vermeden bahçemize girdiler. Çıkarken ellerinde iğne tabancası ve eldivenle yakaladık.

"KÖPEĞİMİNİN KİMLİĞİ VARDI"

Böyle belediyecilik olmaz. Köpeğimin çipi, kimliği her şeyi vardı. Resmen cinayet işlediler" dedi.

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Köpeğin başında gözyaşı döken Peker’in annesi Havva Peker ise “Kapıdan çıkarken yakaladım. Ellerinde bir şey vardı ama anlayamadım. Bir anda köpeğim yere yığıldı. Yazık, günah değil mi? Bu nasıl bir hukuk? Evime girip köpeğimi öldürdüler” diye konuştu.

Şikayet üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Akyazı Belediyesi yetkilileri, "Şikayet ile bölgeye gittik. Öldürme amacı yoktu. Bazen böyle damar veya karın boşluğuna denk gelirse bu şekilde yan etki yapıyor" açıklamasında bulundu. (DHA)