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Evin bahçesinde besliyorlardı: Belediye ekiplerinin iğne attığı Kangal cinsi köpek öldü

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#Köpek#Kangal#Akyazı
Evin bahçesinde besliyorlardı: Belediye ekiplerinin iğne attığı Kangal cinsi köpek öldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 12:58

Sakarya’da Sema Peker’in evlerinin bahçesindeki köpeği, belediye ekiplerinin attığı uyuşturucu iğne sonrası öldü. Peker şikayetçi olurken, belediye yetkilileri köpeğin ölümünün uyuşturucu iğnenin yan etkisinden kaynaklandığını öne sürdü.

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Olay, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7057’nci Sokak’ta meydana geldi. Belediye ekipleri, Havva Peker’e ait evin bahçesinde yaşayan Kangal cinsi köpeğe uyuşturucu iğne attı. Ancak bir süre sonra köpek, can çekişip öldü. Aile, polise şikayetçi oldu.

Evin bahçesinde besliyorlardı: Belediye ekiplerinin iğne attığı Kangal cinsi köpek öldü

Köpeğin sahibi Sema Peker, “Bize haber bile vermeden bahçemize girdiler. Çıkarken ellerinde iğne tabancası ve eldivenle yakaladık. 

Evin bahçesinde besliyorlardı: Belediye ekiplerinin iğne attığı Kangal cinsi köpek öldü

"KÖPEĞİMİNİN KİMLİĞİ VARDI"

Böyle belediyecilik olmaz. Köpeğimin çipi, kimliği her şeyi vardı. Resmen cinayet işlediler" dedi.

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Evin bahçesinde besliyorlardı: Belediye ekiplerinin iğne attığı Kangal cinsi köpek öldü

Köpeğin başında gözyaşı döken Peker’in annesi Havva Peker ise “Kapıdan çıkarken yakaladım. Ellerinde bir şey vardı ama anlayamadım. Bir anda köpeğim yere yığıldı. Yazık, günah değil mi? Bu nasıl bir hukuk? Evime girip köpeğimi öldürdüler” diye konuştu.

Evin bahçesinde besliyorlardı: Belediye ekiplerinin iğne attığı Kangal cinsi köpek öldü

Şikayet üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Akyazı Belediyesi yetkilileri, "Şikayet ile bölgeye gittik. Öldürme amacı yoktu. Bazen böyle damar veya karın boşluğuna denk gelirse bu şekilde yan etki yapıyor" açıklamasında bulundu. (DHA)

Evin bahçesinde besliyorlardı: Belediye ekiplerinin iğne attığı Kangal cinsi köpek öldü

Evin bahçesinde besliyorlardı: Belediye ekiplerinin iğne attığı Kangal cinsi köpek öldü

 

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#Köpek#Kangal#Akyazı

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