×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak öldü

Güncelleme Tarihi:

#Üsküdar#Polis#Restoran
Evimin önüne çöp attın kavgasında bıçaklanarak öldü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 05:02

İstanbul Üsküdar'da komşular arasında 'Evimin önüne çöp attın' iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan 2 çocuk babası Kenan Hamarat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ise polise teslim oldu.

Haberin Devamı

Olay, saat 01.30 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Hamarat ile komşusu arasında çöp atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Hamarat, girdiği restoranda, kendisini takip ettiği öne sürülen kişi tarafından bıçaklandı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kenan Hamarat, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

TESLİM OLDU

Olay sonrası kaçan şüpheli bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Şüpheli Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince gözaltına alınırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üsküdar#Polis#Restoran

BAKMADAN GEÇME!