HABERLERGündem Haberleri

‘Evime hırsız girdi’ dedi, gerçek başka çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Van#Hırsızlık#Yalan Beyan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 10:53

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma karakoluna giderek evine hırsız girdiğini söyleyen H.A.'nın yalan beyanda bulunduğu ortaya çıkınca yakkında yasal işlem başlatıldı.

Erciş ilçesi Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan H.A., Çelebibağ Jandarma Karakolu’na giderek, evine hırsız girdiğini, bir miktar altın ve eşyasının çalındığını ayrıca eşyalarına zarar verildiğini söyledi.

Bunun üzerine Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma ve incelemeler sonucunda H.A.'nın, borçlarının olduğu, ödeme gücü olmadığı, borçlu olduğu kişilere bahane sunmak amacıyla yalan beyanda bulunduğu tespit edildi.

Eşyaları dağıtıp, eve hırsızların girdiği izlenimi veren H.A. hakkında asılsız ihbar ve yalan beyanda bulunarak adli makamları ve kolluk kuvvetlerini meşgul etmekten yasal işlem başlatıldı.

