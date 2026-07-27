'Evimde uyuyordum' dedi, itirazda bulundu: 140 bin TL'lik cezayı iptal ettirdi

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Kayseri Barosu’na kayıtlı Avukat Emin Burak Kekeç’in cep telefonuna, 20 Şubat’ta sabah evinden çıktığı sırada bildirim geldi. Bildirime bakan Kekeç, saat 08.00’de kendisine aracıyla makas attığı gerekçesiyle 140 bin TL cezai işlem uygulandığını gördü. O sırada evinde uyuduğunu belirten Kekeç, Kayseri Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etti. Aracının binanın önünde park halinde olduğu anların güvenlik kamerası kayıtlarını kanıt olarak sunan Kekeç’in cezası iptal edildi.

SİTENİN KAMERA KAYITLARINI TOPLADI

Saat 09.00'da aracına bindiğinde kendisine e-Devlet üzerinden makas attığı gerekçesiyle ‘Trafik güvenliğini tehlikeye atmak’ maddesinden ceza bildirimi geldiğini gördüğünü ifade eden Kekeç, “Bununla alakalı olarak da o saat aralığında cezanın kesildiği noktada olmadığım yönünde oturduğum sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını toplamaya çalıştım. Nihayetinde Kayseri Sulh Ceza Hakimliği'ne müracaat ettikten sonra bir inceleme başlatıldı” dedi.

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Hakimliğin deliller üzerine cezayı iptal ettiğini belirten Kekeç, “Güvenlik kamerası kayıtlarından çok sabit bir şekilde görülüyor. Saat 08.00'de bana ceza işlem uygulanmış. 08.55'te ben evden çıkmışım. Yani 08.00'de uyuyordum” dedi.

Bu tür durumlarla karşı karşıya kalan vatandaşların haklarını aramaları gerektiğini belirten Kekeç, “Kesinlikle kendileri hakkında yazılan bu tarz trafik cezaları ya da idari para cezalarıyla alakalı olarak eğer haklı olduklarına inanıyorlarsa süreci işletmeleri ve bütün itiraz mercilerini kullanmaları gerekir. Haklarını aramaktan asla geri durmasınlar” dedi.