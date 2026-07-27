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'Evimde uyuyordum' dedi, itirazda bulundu: 140 bin TL'lik cezayı iptal ettirdi

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#Kayseri#Trafik Cezası#İtiraz
Evimde uyuyordum dedi, itirazda bulundu: 140 bin TLlik cezayı iptal ettirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 12:59

Kayseri’de evinde uyuduğu sırada, aracıyla ‘makas attığı gerekçesiyle kendisine 140 bin TL ceza yazıldığını belirten Avukat Emin Burak Kekeç, yaptığı itiraz sonrası cezayı iptal ettirdi. Ceza yazıldığı saatte evde olduğunu güvenlik kamerası kayıtlarıyla ispatladığını ifade eden Kekeç, vatandaşlara bu tür durumlarda hukuki yollara başvurmaları yönünde tavsiyede bulunup, “Haklarını aramaktan asla geri durmasınlar” dedi.

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Kayseri Barosu’na kayıtlı Avukat Emin Burak Kekeç’in cep telefonuna, 20 Şubat’ta sabah evinden çıktığı sırada bildirim geldi. Bildirime bakan Kekeç, saat 08.00’de kendisine aracıyla makas attığı gerekçesiyle 140 bin TL cezai işlem uygulandığını gördü. O sırada evinde uyuduğunu belirten Kekeç, Kayseri Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etti. Aracının binanın önünde park halinde olduğu anların güvenlik kamerası kayıtlarını kanıt olarak sunan Kekeç’in cezası iptal edildi.

Evimde uyuyordum dedi, itirazda bulundu: 140 bin TLlik cezayı iptal ettirdi

SİTENİN KAMERA KAYITLARINI TOPLADI

Saat 09.00'da aracına bindiğinde kendisine e-Devlet üzerinden makas attığı gerekçesiyle ‘Trafik güvenliğini tehlikeye atmak’ maddesinden ceza bildirimi geldiğini gördüğünü ifade eden Kekeç, “Bununla alakalı olarak da o saat aralığında cezanın kesildiği noktada olmadığım yönünde oturduğum sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını toplamaya çalıştım. Nihayetinde Kayseri Sulh Ceza Hakimliği'ne müracaat ettikten sonra bir inceleme başlatıldı” dedi.

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Evimde uyuyordum dedi, itirazda bulundu: 140 bin TLlik cezayı iptal ettirdi

Hakimliğin deliller üzerine cezayı iptal ettiğini belirten Kekeç, “Güvenlik kamerası kayıtlarından çok sabit bir şekilde görülüyor. Saat 08.00'de bana ceza işlem uygulanmış. 08.55'te ben evden çıkmışım. Yani 08.00'de uyuyordum” dedi.

Evimde uyuyordum dedi, itirazda bulundu: 140 bin TLlik cezayı iptal ettirdi

Bu tür durumlarla karşı karşıya kalan vatandaşların haklarını aramaları gerektiğini belirten Kekeç, “Kesinlikle kendileri hakkında yazılan bu tarz trafik cezaları ya da idari para cezalarıyla alakalı olarak eğer haklı olduklarına inanıyorlarsa süreci işletmeleri ve bütün itiraz mercilerini kullanmaları gerekir. Haklarını aramaktan asla geri durmasınlar” dedi. 

Evimde uyuyordum dedi, itirazda bulundu: 140 bin TLlik cezayı iptal ettirdi

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#Kayseri#Trafik Cezası#İtiraz

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