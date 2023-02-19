Evim Yuvam Olsun Kampanyası nasıl uygulanacak? Bakan Varank CNN Türk'te açıkladı

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Depremin ardından en çok merak edilen barınma konusu oldu. Evim Yuvam Olsun Kampanyası (evimyuvanolsun.org) da bu kapsamda buna güvenilir bir çözüm olarak devreye girdi. Peki bu kampanyadan kimler nasıl yararlanacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın konuşmasından satır başları:

İlk günden itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla sahada. Vatandaşlarımız da bu mücadeleye nasıl destek veririz diye devletinin yanında. Devlet millet el ele bu mücadeleyi verirken böyle bir organizasyon gündeme geldi. Vatandaşlarımız "Senede 15 gün kullandığım evim var, yazlığım var kullanmıyorum, bağ evim var kullanmıyorum; bu evlerimizi afetzedelere nasıl açabiliriz" diyerek talepte bulundu. Biz de böyle bir projeyi başlatmış olduk. Evini ücretsiz ya da cüzi bir kira ile açmak isteyen vatandaşlarla afetzede vatandaşlarımızı buluşturmuş oluyoruz.

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Burada evini bedelsiz olarak en az 3 ay süreyle vermek isteyen ya da 1 yıl süreyle kiraya vermek isteyen kişiler oluşturduğumuz platformdan girerek evlerinin özelliklerini giriyorlar.

SÖZLEŞME KAYMAKAMLIKLARLA YAPILIYOR

3 büyük emlak listeleme platformu paydaşımız. Onların sistemleri üzerinden bu bilgiler AFAD'a geliyor. Biz bu bilgileri kaymakamlarımız ile paylaşıyoruz. Kaymakamlarımız da yardımda bulunmak isteyen kişilerle sözleşmeyi imzalıyor. Kaymakamlıkla sözleşme imzalandıktan sonra yerelde bu evler kullandırılmaya başlanacak.

Her bir hayırseverimizin afetzedelere ulaşma imkanı yok. Evini verdiğinde bir takım sorular da gündeme geliyor. Evi veririm ama elektrik su doğal gaz faturalarını kim ödeyecek gibi... Burada yapılan sözleşmeler kaymakamlıklarla yapılacağı için bu hayırseverlerin muhatabı da kaymakamlıklar olacak.

ZARAR DURUMUNA KARŞI EVLERE SİGORTA YAPILYOR

Herkesin verebileceği bir evi yok ama böyle bir kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız da buraya maddi olarak AFAD üzerinden katkı sağlayabilecekler. Buraya verilen destekler afetzedelerimizin kiralarının karşılanmasında kullanılacak. Bu kampanya sayesinde kalıcı konutlarına afetzedeler ulaşana kadar başka bir imkanı da ortaya koyduk. Evimde bir zarar oluşursa bir tedbir var mı diyen vatandaşlarımız da var. Türkiye Sigorta bir paydaşımız olarak bir inisiyatif aldı. Evini vermek isteyen vatandaşlarımızın evlerinde oluşabilecek hasarla ilgili Türkiye Sigorta tarafından sigortalanmış olacak.

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Şu anda bölgede 1 milyon 350 bin vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde, çadır kentlerde, konteyner kentlerde, kamu binalarında, yurtlarda misafir ediyoruz. 310 bin vatandaşımızı da bölge dışında farklı illerde kamu misafirhanelerinde, yurtlarda barındırıyoruz.

YARDIMLARIN EN AZ 1 YIL SÜREYLE YAPILMASINI BEKLİYORUZ

Makul bir kira karşılığında evlerini verecek kişilerin en az 1 yıl süreyle bu sözleşmelerini imzalamalarını bekliyoruz. İnşallah 1 yıl süreyle hiçbir deprem korkusu yaşamadan güvenli bir şekilde barınabilecekleri kalıcı konutları da teslim edeceğiz.