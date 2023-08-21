‘Evim yıkılmasın’ krizi

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AK Parti kurmayları, depremzedelerin binalarını yıktırmamak istemesinin 2 nedeni olduğuna işaret ediyor. Parti kurmayları, “Birincisi binasını yıktırmayıp depreme dayanıklı hale getirip oturmaya devam etmek istiyor. ikincisi ve en önemlisi de, bir çok bölgede binalar yıkıldı ancak henüz yıkılmayan binalar var. O bölgede zemin sıvılaşması nedeniyle yıkılan binaların yerine yenisi yapılmayacak, çünkü imar izni verilmeyecek. Ama mülkiyet hakkı olduğu için binalarının yıkılmasına izin vermeyen vatandaşların evleri yıkılmadı. Dolayısıyla binaların da imar izni olduğu için vatandaş onu kullanmaya devam etmek istiyor. Yani, imar hakkını elinde tutmak istiyor” değerlendirmesini yaptı. Ancak mahkemelerden bu konuyla ilgili henüz bir karar çıkmadığı, atanacak bilirkişi raporlarına göre davaların sonuçlanacağı belirtildi.

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YENİ DÜZENLEME YAPILABİLİR

Söz konusu davalarla ilgili sürecin Ankara’nın gündemine geldiği ve hükümetin bu konuyu bugün yapılması planlanan kabine toplantısında da değerlendireceği aktarıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirmesi bekleniyor. AK Parti kurmayları, “Mahkeme kararlarını bekliyoruz. Bir adım atılamıyor, çünkü ‘mülkiyet hakkı’ var. Bu durum deprem bölgesini ayağa kaldırmamızı etkiliyor” dedi.Mahkemelerden, ‘binaların yıkılmayacağına’ dair bir karar çıkması durumunda ise kabinede yapılacak kapsamlı değerlendirmelerin ardından hükümetin yeni bir düzenleme üzerinde çalışacağı ifade ediliyor.