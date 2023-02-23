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Evi yıkılmadı, teşekkür etmek için o ustaları arıyor

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#Kahramanmaraş#Hatay#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 11:27

Kahramanmaraş'ta, 3 katlı binası depremlerden hasarsız çıkan kişi 12 yıl önce demiri fazla kullanıyorlar diye kızdığı ustaları arıyor. Amacı ise itirazına tepkisine rağmen malzemeden ödün vermeyen o ustalara teşekkür etmek. İbrahim Konar ve Neyfel Salman'ın özel haberi.

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İnşaat aşamasında, çok demir kullandı diye kızmıştı ama şimdi teşekkür etmek için o ustayı arıyor.

Burası Kahramanmaraş, 17 günde, 3 deprem, yüzlerce artçı yaşadı. Bütün şehir harabeye döndü.

Ancak mahalle aralarında ayakta kalan binalar da yok değil. İşte onlardan biri de Mehmet amcanın binası. 3 katlı, çatlağı dahi olmayan 12 yıllık bu binanın sahibi emekli imam Mehmet Bayana.

Evin inşası sırasında 20 ton demir kullanan ustaya "Beni iflas mı ettireceksiniz" diyen Mehmet amca şimdi ise teşekkür etmek için o ustayı arıyor.

Evi yıkılmadı, teşekkür etmek için o ustaları arıyor

O gün kızdığında evi yapan usta, "Burası bir deprem bölgesi" diyerek doğru olanı yapmış.

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"BİNAMIZDA DA ŞU ANDA HİÇ BİR ÇATLAK HASAR YOK"

Mehmet Amca kullanılan inşaatta kullanılan sağlam malzemenin karşılığını da son depremlerde aldı. Binası ayakta ve ailesi hayatta kaldı.

 

Mehmet amca son derece duyarlı bir hakkı da teslim etmek istiyor. İnşaat aşamasında çalışan herkese ulaşmak onlara teşekkür etmek istiyor.

 

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#Kahramanmaraş #Hatay#Deprem

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