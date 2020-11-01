‘Evi yıkılana yenisini yapacağız’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, devletin depremin ardından İzmir’in imdadına koştuğunu belirterek, “Enkaz kaldırma ve depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olunması faaliyetleri eksiksiz yerine getirilmektedir. Şehirlerimizi kanser gibi saran tek veya çok katlı gecekonduların acısını afetlerde yıkım ve can kaybı olarak yaşıyoruz. İzmir’deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz” dedi. Erdoğan, Atatürk Şehir Stadyumu’nda düzenlenen AK Parti Van 7. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi:

EKSİKSİZ YERİNE GETİRİYORUZ

“İzmir’de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum. İzmir’e ve depremin hissedildiği tüm şehirlerimize geçmiş olsun diyorum. Devletimiz deprem anından itibaren tüm bakan arkadaşlarım, milletvekillerimiz, kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD’ımız hep birlikte imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştu. Enkaz kaldırma ve depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olunması faaliyetleri eksiksiz yerine getirilmektedir. Şehirlerimizi bir kanser gibi saran tek katlı veya çok katlı gecekonduların acısını afetlerde yıkım ve can kaybı olarak yaşıyoruz. Van belki de ülkemizde bu çapta bir yıkımın bu derece hızla telafi edildiği ilk örneklerden biridir. İzmir’deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.

FAŞİZM HASTALIĞI NÜKSETTİ

Dünya siyasi ve ekonomik olarak yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor. Kendilerini demokrasinin ve özgürlüklerin beşiği olarak gösteren batı ülkelerinin faşizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi hastalıklarının, karşılaşılan ilk ciddi krizde hemen nüksettiğini görüyoruz. Türkiye, bu süreçte en çok hedefe konan ülke durumundadır. Fransa başta olmak üzere yükselen İslam düşmanlığı Avrupa’yı defalarca felakete sürükleyen çarpık bir zihniyetin hala devam ettiğinin işaretidir. Bir asır önce elimizdeki kalan son vatan toprağı Anadolu’daki varlığımıza dahi tahammül edemeyenler, bugün bölgemizde aldığımız inisiyatiflere aynı şekilde yaklaşıyor. Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslümanları hedef almaktadır. Şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının tamamını hedef almaktadır.

HESABINI VERECEKLER

Kısır politik çıkarlar uğruna ülkelerinin ve tüm dünyanın huzurunu kaçıranlar, bunun hesabını elbette vereceklerdir. Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik Kurtuluş Savaşı ile veriyoruz.

2023 yılına kadar bu süreci tamamladığımızda diğer alanlarla birlikte ekonomide de bambaşka bir Türkiye’yi milletimizin hizmetine sunacağız.”